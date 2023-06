Polcom Cloud Platform for SAP to wydajna i skalowalna platforma chmurowa, dedykowana dla systemów SAP i SAP HANA. Oprogramowanie SAP to cenione rozwiązanie ERP, które umożliwia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i usprawnia procesy w firmie. Jednak dla uzyskania pełnej wydajności tego kompleksowego systemu niezbędna jest wydajna infrastruktura informatyczna.

Wydajność i skalowalność - kluczowe cechy platformy Polcom

Polcom dostarcza platformę PaaS, która zapewnia wysoką dostępność systemu oraz pełną skalowalność w przypadku potencjalnego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową. Ta wysokowydajna platforma spełnia wymagania producenta oprogramowania SAP, gwarantując najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i dostępność - priorytety Polcom

Korzystając z Polcom Cloud Platform for SAP, zyskujesz nie tylko wysoką dostępność i bezpieczeństwo, ale również oszczędzasz czas i pieniądze, ponieważ nie musisz inwestować w kosztowny sprzęt informatyczny oraz pozostałe licencje. Platforma Polcom gwarantuje spełnienie wymagań SAP oraz niezbędną ochronę Twoich kluczowych danych.

Korzyści płynące z wdrożenia SAP i SAP HANA w Polcom Cloud

Migracja do Polcom Cloud przynosi wiele korzyści, w tym oszczędność na poziomie 40%w porównaniu z tradycyjnym modelem on-premise. Równocześnie dzięki dedykowanej infrastrukturze, zaprojektowanej przez certyfikowanych inżynierów w zakresie SAP i SAP HANA zyskasz maksymalną wydajność systemu. Otrzymasz również pełną skalowalność, która umożliwi elastyczne dostosowanie parametrów środowiska do bieżących potrzeb Twojej firmy. Zespół wykwalifikowanych specjalistów Polcom skróci czas wdrożenia projektu nowego środowiska, a to pozwoli na szybsze korzystanie z systemu SAP. Nasza platforma chmurowa pozwoli Ci jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania kluczowych systemów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polcom na oficjalnej stronie internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat Polcom Cloud Platform for SAP.