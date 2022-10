Chcesz pozbyć się ograniczeń, które wynikają z fizycznej architektury sprzętowej? Rozważ wirtualizację IT swoich serwerów! Wirtualizacja IT pozwala na współdzielenie zasobów sprzętowych, takich jak procesor, pamięć, przestrzeń dyskowa przez wiele systemów jednocześnie, po to, aby maksymalnie wydajnie zarządzać mocą obliczeniową.

Usługi wirtualizacji IT od Polcom

Wirtualizacja IT jest często wykorzystywana w celu separacji warstwy logicznej od fizycznego sprzętu. Umożliwia to skuteczne omijanie ograniczeń, które mogą się wiązać z fizyczną architekturą systemu. Tego rodzaju usługa, oferowana przez Polcom umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, a przy tym także znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Wirtualizacja IT wspiera budowę rozwiązań Disaster Recovery, które wpływają na ciągłość działania biznesu. Wykwalifikowani specjaliści Polcom w tym procesie korzystają ze wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań m.in.: VMware, HyperV, Xen i OracleVM. Kolejną zaletą rozwiązania jest lepsze skalowanie i wykorzystywanie zasobów fizycznych serwera. W łatwy sposób możesz zwiększyć lub zmniejszyć moc obliczeniową potrzebną do obsłużenia najważniejszych firmowych procesów.

Bezpieczeństwo to podstawa!

Wirtualizacja IT wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych rozwiązań informatycznych. Możliwość uruchomienia różnych systemów operacyjnych na kilku maszynach wirtualnych jednocześnie - to możliwe dzięki wirtualizacji IT! Jesteście ciekawi jak to wygląda? Sprawdźcie oficjalną stronę Polcom, gdzie znajdziecie więcej szczegółów. Zapraszamy do lektury!