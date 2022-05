Chmura obliczeniowa jest coraz częstszym modelem przechowywania i przetwarzania danych. Rozumiemy przez nią połączone ze sobą środowisko serwerów wirtualnych, które posiada ogromną moc obliczeniową, zdolną do uruchomienia dowolnego systemu lub aplikacji. Jest w pełni skalowalna i bezpieczna oraz gwarantuje dostępność kluczowych systemów biznesowych. Kiedy już znamy te podstawy, możemy się zastanowić nad zaletami chmury obliczeniowej!

Jakie są zalety chmury obliczeniowej?

Praca w chmurze to przede wszystkim nieograniczone zasoby mocy obliczeniowej, którymi można manewrować w dowolny sposób. Rozwiązania chmurowe są oferowane w modelu abonamentowym i wpływają na optymalizację kosztów związanych z IT. Jednakże to nie wszystko, ponieważ najistotniejszym aspektem jest bezpieczeństwo oraz ochrona danych. Profesjonalny dostawca usług data center szczególnie dba o te kwestie, dostarczając niezawodne rozwiązania, będące podstawą ciągłości działania nawet najbardziej wymagającego biznesu. Dodatkowe zalety chmury obliczeniowej to fakt, że usługi są monitorowane całodobowo pod kątem poprawności działania. W razie problemów helpdesk zawsze służy pomocą na każdym etapie projektu.

Czy praca w chmurze jest dla Ciebie?

Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkie zalety chmury obliczeniowej ze względu na ich mnogość oraz indywidualny charakter działalności każdej firmy. Lecz jeżeli zadajesz sobie pytanie czy chmura obliczeniowa jest dla Ciebie to zapraszamy do kontaktu - chętnie pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.